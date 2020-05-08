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8 май 2020

Минпромторг рассмотрит вопрос субсидирования зарплат сотрудникам автодилеров

Минпромторг рассмотрит вопрос субсидирования зарплат сотрудникам автодилеров

Минпромторг РФ рассмотрит вопрос о возможности выделения субсидий на зарплаты сотрудникам автодилеров, которые оказались в тяжелом положении из-за кризиса на фоне коронавируса. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров

"Без дилеров автопрому невозможно развиваться — это главная проводящая система, особенно если мы говорим про продажи автомобилей для физических лиц, для предприятий. Это госзаказ можно делать без автомобильного дилера, все остальное, все программы они просто будут не востребованы, если дилерская сеть не будет функционировать. Поэтому я считаю, что это заслуживает отдельного внимания, мы обязательно рассмотрим [эту меру] для того, чтобы поддержка была максимально эффективной", - цитирует Д.Мантурова агентство "ТАСС".

Ранее автодилеры сообщали о возможных массовых банкротствах, а также обращались к правительству и президенту РФ с просьбой выделить субсидии на выплату заработных плат сотрудникам в размере МРОТ. Между тем Авторитейл вошел в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Однако из-за большого оборота автодилеры в основном не подпадают под категорию малого или среднего бизнеса, на которые распространяется поддержка.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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