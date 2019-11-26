Минтранс поставил крест на платной трассе от Москвы до Владивостока

Минтранс РФ не видит смысла в продлении скоростной автотрассы Москва — Казань до Владивостока. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков

Чиновник объяснил, что продлевать платную скоростную автотрассу до Владивостока нецелесообразно, поскольку движение там не настолько интенсивное: «Там нет такой интенсивности, чтобы туда доводить дорогу. На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора. Сегодняшняя та же трасса Чита — Хабаровск не загружена, чтобы ей делать дублер, и она в хорошем состоянии. Сегодня это нецелесообразно».

В то же время Волков не исключил возможности продления новой автомагистрали до Кузбасса: «Вопрос интенсивности. Сейчас мы рассматриваем до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После Урала Минтранс подготовит предложения о том, как ее продлить до Кузбасса».