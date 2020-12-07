Минздрав планирует запретить поездки между регионами

Вы помните прошлую весну, когда из Москвы было попросту нельзя выехать без пропуска, а на въездах в другие регионы стояли кордоны, которые разворачивали приезжих восвояси. Похоже, мы опять к этому придем

Министр здравоохранения РФ, Михаил Мурашко, серьезно обеспокоен ситуацией с коронавирусом, в честь чего предложил серьезно ограничить передвижение между регионами и внутри них. О подробностях регулирования, как и о планах по введению пропускного режима, чиновник ни словом не обмолвился. Мурашко лишь заявил о том, что внедрение ограничений необходимо, так как сдерживать распространение инфекции медицинским путем пока не выходит.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — цитирует Мурашко «РИА Новости».