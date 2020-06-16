Мировой рынок автомобилей оживает

В мае 2020 года во всём мире было продано 5,1 миллиона новых машин — на 33,3% меньше, чем год назад. Такие данные приводит LMC Automotive. В апреле спад продаж составил 45%. Положительная динамика говорит о плавном восстановлении рынка на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в большинстве стран

Несмотря на общий рост спроса, продажи авто¬мобилей в некоторых регионах оказались ниже, чем в апреле. Среди них — страны Восточной Европы и Япония. В Китае и Корее продажи демонстрируют положительную динамику. Для Китая это второй рост подряд после 21 месяца падения.

Позитивная ситуация зафиксирована, в основном, в розничном секторе, в то время как среди юрлиц динамика похуже. В США продажи корпора¬тивным клиентам сократились на 65%, а частным лицам — только на 21,1%. С начала 2020 года мировой рынок просел на 29,7% — до 26,2 миллиона штук. По прогнозам экспертов, по итогам 12 месяцев продажи могут достичь отметки в 64,3 миллиона машин — это будет на 29% меньше, чем в 2019 году.