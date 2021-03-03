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3 мар 2021

Миру скоро явят самый дальнобойный электрокар

Миру скоро явят самый дальнобойный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания Aptera готовится представить серийную версию своего электрокара Paradigm. И не удивляйтесь тому, что автомобиль похож на самолет – такая форма оправдана большим запасом хода.

Да, Paradigm собирается претендовать на звание самого дальнобойного электрокара в мире. По заявлениям разработчиков старшая версия сможет проехать на одном заряде более полутора тысяч километров. Как раз здесь в дело вступает та самая необычная форма кузова – она обеспечивает низкий коэффициент сопротивления воздуха, иначе говоря, у данного автомобиля великолепная аэродинамика.  Но на данном параметре  далеко не уедешь, так что  за большой пробег отвечают и емкие 100-киловаттные батареи.

Важный нюанс, все эти рекорды применимы лишь к топовым версиям автомобиля, базовая же, по своим показателям определенно скромна – всего лишь четыреста километров пробега на одной батарейке.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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