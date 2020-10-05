Мишустин хочет, чтобы российские дороги освещались экономно

Правительство России решило экономить электроэнергию при освещении автодорог. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым поручил министерствам и ведомствам подготовить меры по стимулированию внедрения энергоэффективных автоматизированных систем управления светом

В документе предлагается ускорить внедрение технологий, регулирующих уровень освещения в зависимости от времени суток, что позволит более экономно расходовать электричество. Кроме того, федеральные органы поручили проработать возможность полного отказа от традиционных источников света с низкой энергоэффективностью — вероятно, речь идет о замене светодиодами привычных натриевых газоразрядных ламп, используемых в освещении дорог.

Предложения представят в правительство до конца первого квартала 2021 года. Ожидается, что переход на новые технологии снизит затраты на освещение дорог на 30%.