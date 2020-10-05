Автомобильный портал Motorpage
5 окт 2020

Мишустин хочет, чтобы российские дороги освещались экономно

Мишустин хочет, чтобы российские дороги освещались экономно

Правительство России решило экономить электроэнергию при освещении автодорог. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым поручил министерствам и ведомствам подготовить меры по стимулированию внедрения энергоэффективных автоматизированных систем управления светом

В документе предлагается ускорить внедрение технологий, регулирующих уровень освещения в зависимости от времени суток, что позволит более экономно расходовать электричество. Кроме того, федеральные органы поручили проработать возможность полного отказа от традиционных источников света с низкой энергоэффективностью — вероятно, речь идет о замене светодиодами привычных натриевых газоразрядных ламп, используемых в освещении дорог.

Предложения представят в правительство до конца первого квартала 2021 года. Ожидается, что переход на новые технологии снизит затраты на освещение дорог на 30%.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Pagani Huayra BC (2016)

Появилась информация о двигателе экстремальной Pagani Huayra R

05 октября 2020

Ford Mustang не получит 7,3-литровый атмосферный V8

05 октября 2020

В Подмосковье задержали банду «автоподставщиков»

05 октября 2020

За трассой M-4 «Дон» начали следить беспилотники

05 октября 2020

Volvo планирует продавать квоты на выбросы СО2

05 октября 2020

Subaru опубликовала первое фото нового поколения BRZ

05 октября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 осознание через принятие Тест драйв
05 октября 2020

Hyundai Genesis G90
"Осознание через принятие"
Porsche Cayenne Coupe - porsche cayenne turbo s e-hybrid coupe 2020 гибридный воин
Тест драйв
02 октября 2020

Porsche Cayenne Coupe
"Гибридный воин "
Lexus GX - lexus gx 460 2020 последние танки джоконды
Тест драйв
30 сентября 2020

Lexus GX
"Последние танки Джоконды"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 7 9 8