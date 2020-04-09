Мишустин просит сделать бесплатную парковку для врачей

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обратятся к мэрам и губернаторам с предложением сделать бесплатной парковку для медицинского персонала на фоне ситуации с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин собираются обратиться к мэрам крупных городов и губернаторам областей с предложением отменить плату за парковку для врачей и медицинского персонала на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на советника спикера Госдумы от фракции ЛДПР Анастасию Кашеварову сообщает РИА «Новости».

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель правительства Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам/губернаторам крупных городов с темой рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала», — написала Кашеварова в своем Telegram.