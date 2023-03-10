Mitsubishi готовится представить 16 новинок

Корпорация Mitsubishi Motors обнародовала новую стратегию развития, рассчитанную до середины следующего десятилетия.

Cобственно, весь план напрямую связан с реструктуризацией альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, анонсированной в прошлом месяце, и посвящена главным образом наращиванию линейки электрифицированных моделей.

В ближайшие пять лет Mitsubishi выпустит 16 новых моделей, девять из которых будут гибридами или электрокарами. В это число входят уже представленные ASX (он же Renault Captur) и Delica Mini, которую показали в декабре прошлого года. Также ожидаются новый рамный пикап (очевидно — L200 следующего поколения) и соплатформенный внедорожник PPV - под этим обозначением с большой долей вероятности скрывается Pajero Sport.