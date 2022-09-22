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22 сен 2022

Mitsubishi Outlander стал гибридов

Mitsubishi Outlander стал гибридов

Кроссовер Mitsubishi Outlander нынешнего поколения впервые обзавёлся турбомотором и статрер-генератором. Новую модификацию будут продавать только на рынке КНР, собственно, там же состоялась и ее презентация.

Поговорим про саму силовую установку – полуторалитровый мотор с турбонаддувом дополнен 48-литровым стартер-генератором.  Мощность -215 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется вариатор. Любопытно, но мы знаем и максимальную скорость такого кроссовера, она составляет 195 километров в час.

В остальном же китайская версия кроссовера ничем не отличается от европейского Outlander, за исключением, пожалуй, внедрения мультимедийной системы с 12-дюймовым экраном.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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