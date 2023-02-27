МКАД стал ехать быстрее – заметно ли?

Столичные власти постоянно борются с заторами. Методы разные: то со скоростными лимитами «поиграют», то светофоры перенастроят. Недавно, к слову, Департамент транспорта отчитался об улучшении дорожной ситуации на МКАД. По словам чиновников в определенных местах скорость движения удалось увеличить на целых 35 процентов

Ключевое слово здесь – «в определенных местах». Ситуация изменилась в лучшую сторону на пяти участках трассы, которые считались наиболее проблемными. Речь идет об отрезках возле Лермонтовского проспекта, посёлка Нагорное, Ярославского шоссе, Мякининского проезда и улицы Маршала Катукова.

В качестве комплекса мер везде была применена «переразметка». Где- то добавили новые полосы для движения, в иных местах – переделали выезды. Наглядный пример – выезд с Мякининского проезда сделали закрытым. То есть теперь машины не встраиваются в основной поток напрямую, а попадают туда из специальной разгонной полосы.