МКАД стал информативнее

На главной кольцевой магистрали столицы очень интенсивное движение. К сожалению, там периодически случаются происшествия, а значит и заторы - водители часто об этом не получают полной информации, впрочем, скоро все изменится

На МКАД заработали новые табло интеллектуальной информационной системы, предупреждающие, что впереди случилась авария. Новые дисплеи расположены на столбах освещения и находятся на расстоянии в 500-700 метрах друг от друга. Водители уже отметили, что экраны транслируют очень контрастные изображение и их видно издалека.

Очевидно, мониторы могут использоваться и для иных оповещений — например, о дорожных работах, затруднениях движения и временных ограничениях.