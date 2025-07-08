Многодетных родителей могут освободить от платы за проезд по платным трассам

В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий освободить многодетных родителей от необходимости оплачивать проезд по платным автомобильным дорогам. Инициаторами выступили председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков

Законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». В частности, предлагается установить право на бесплатный проезд для транспортных средств, зарегистрированных на родителей из многодетных семей.

Как подчеркивается в пояснительной записке, инициатива направлена на улучшение доступности транспортной инфраструктуры для одной из наиболее социально значимых категорий граждан. Авторы считают, что мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи с тремя и более детьми, особенно в период отпусков и сезонных переездов.

Также ожидается, что законопроект будет способствовать повышению социальной справедливости за счет более гибкого подхода к оплате дорожных услуг. Кроме того, инициатива рассматривается как дополнительная мера поддержки государственной демографической политики — она должна укрепить статус многодетной семьи и стимулировать рождение третьего и последующих детей.

