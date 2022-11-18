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18 ноя 2022

Мобилизованных россиян предложили освободить от штрафов

Мобилизованных россиян предложили освободить от штрафов

Мобилизованных граждан могут освободить от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Такой проект постановления внесла фракция ЛДПР.

«Наша инициатива затронет 318 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации. Постановления о штрафах, арестах и начатые производства в отношении мобилизованных прекращаются. Амнистия не коснется отказавшихся от медосвидетельствования и пьяную езду» - приводят СМИ официальное заявление представителей фракции.

Отметим, что месяцем ранее с такой же инициативой выступали представители партии «Новые люди». Срок действия амнистии предлагали ввести на три месяца.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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