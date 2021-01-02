Молодой африканец построил машину из хлама

Вы думали китайцы – настоящие профессионалы по постройке рабочих вещей из мусора? Нет, пальму первенства перехватывают африканцы, вернее, один гордый житель Ганы, который построил из мусора… автомобиль.

Да, настоящий и вполне себе ездящий автомобиль. Рама сварена из труб, движок здесь от мотоцикла. Да и вообще – от байков здесь целая россыпь деталей. Кузовные панели сделаны из листов металла от контейнеров. Вообще создатель решил сделать что-то похожее на спорткар – здесь есть и большое антикрыло, и подъемные двери.

Отметим, что некоторые детали автору проекта пришлось покупать. Однако, уже озвучено, что затраты не превысили двухсот долларов. Что касается времени, то на постройку ушло более трех лет.