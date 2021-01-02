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2 янв 2021

Молодой африканец построил машину из хлама

Молодой африканец построил машину из хлама

Вы думали китайцы – настоящие профессионалы по постройке рабочих вещей из мусора? Нет, пальму первенства перехватывают африканцы, вернее, один гордый житель Ганы, который построил из мусора… автомобиль.

Да, настоящий и вполне себе ездящий автомобиль. Рама сварена из труб, движок здесь от мотоцикла.  Да и вообще – от байков здесь целая россыпь деталей. Кузовные панели сделаны из листов металла от контейнеров.  Вообще создатель решил сделать что-то похожее на спорткар – здесь есть и большое антикрыло, и подъемные двери.

Отметим, что некоторые детали автору проекта пришлось покупать. Однако, уже озвучено, что затраты не превысили двухсот долларов. Что касается времени, то на постройку ушло более трех лет.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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