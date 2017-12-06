Британская компания Morgan объявила о скором прекращении выпуска модели Aero 8 и выпуске по этому поводу автомобилей особой серии, которые получили название Morgan Aero GT. Судя по всему машины из этой серии будут отличаться более агрессивным кузовом.

Никакого отношения к Gran Turismo, то есть машинам для дальних путешествий версия не имеет. Судя по первым тизерам у нее будет более агрессивный дизайн кузова с вентиляционными прорезями в передних крыльях. Они должны улучшить охлаждение тормозов и улучшить аэродинамику.

О силовой установке ничего неизвестно, но вряд ли в Morgan будут дорабатывать старый атмосферный двигатель V8 от BMW объемом 4,8 литра (372 л.с.). Кстати, вместе с Aero 8 в Morgan отказываются и от этого силового агрегата — его попросту больше не производят.

Столь скорое, по меркам Morgan, прекращение производства Aero 8, а модель представили в 2010 году, связано с его низкой популярностью. Большинство клиентов предпочитают классические модели, Morgan 4/4, Plus 4, Plus 8 и Roadster.

Ограниченная серия Morgan Aero GT будет выпущена тиражом в восемь экземпляров. Цену в компании не назвали, да это и не важно — все автомобили уже распроданы.

