Morgan выпустит прощальную версию трехколесного спорткара 3 Wheeler

Британская компания Morgan решила попрощаться с трехколесным родстером 3 Wheeler специальной версией

Компания Morgan представила особую модификацию своего трехколесного спорткара 3 Wheeler. Как сообщает Carscoops, это будет прощальная модификация этой модели, которая выпускалась с 2011 года. Новинка получила приставку P101 Edition в названии. Тираж модели насчитывает всего 33 экземпляра. Особая версия отличается особым чехлом на пассажирском сиденье золотистого цвета, окрашенными в цвет кузова колесными дисками Aero, специальными фарами Hella и выхлопной системой с двумя трубами с керамическим покрытием. Кузов машины окрашен в черные и белые цвета.

Технические характеристики машины остались без изменений. Машина комплектуется 2,0 литровым бензиновым V-образным двигателем. Мощность агрегата составляет 83 л.с. и 140 Нм крутящего момента. В следующем году Morgan не сможет оснащать свои автомобили таким мотором, так как срок действия сертификата на агрегат походит к концу.