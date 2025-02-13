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13 фев 2025

Мосгордума предложила жесткие меры против владельцев шумных автомобилей

Мосгордума предложила жесткие меры против владельцев шумных автомобилей

В Москве обсуждают возможность ужесточения наказания для водителей, чьи автомобили превышают допустимый уровень шума. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила рассмотреть вариант лишения водительских прав за такие нарушения, если введенные штрафы не дадут должного эффекта

Инициатива была озвучена в ходе круглого стола, посвященного работе автоматических шумомеров в столице. По словам депутата, если ужесточение административных санкций не приведет к снижению количества нарушений, может потребоваться радикальный шаг — запрет на управление транспортным средством для водителей, систематически нарушающих тишину.

Законопроект по ужесточению штрафов за шумные транспортные средства уже направлен на рассмотрение в Госдуму. Он предусматривает наказание в размере до 20 000 рублей для граждан и до 30 000 рублей для должностных лиц. Если число нарушений останется высоким, вопрос о введении радикальных санкций может выйти на новый уровень обсуждения.

При написании новости использовалась информация:
Агентство "Москва"

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