Мошенничеством по ОСАГО займутся детективы

МВД предложило Банку России и Российскому союзу автостраховщиков (РСА) разработать проект по привлечению частных сыщиков к борьбе с мошенниками

«Банку России во взаимодействии с Российским союзом автостраховщиков следует разработать правовые основы привлечения на аутсорсинг юридических и физлиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы при подаче заявлений в правоохранительные органы», — цитирует портал Autonews официальное обращение МВД.

Для этого также потребуется особый законопроект, потому что на данный момент собранные детективами доказательства сейчас не имеют процессуального статуса. Кроме этого, на данный момент частные сыщики должны получить письменное согласие страхователя на проведение расследования в отношении него, что практически не возможно. Лицензированием деятельности детективов в России сейчас занимается Росгвардия.