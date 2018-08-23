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23 авг 2018

Московские дороги окутают камерами с нейросетью

Московские дороги окутают камерами с нейросетью
Автор фото: "Калашников"

Власти Москвы закупят 100 комплексов видеонаблюдения за дорожной обстановкой, которые разработал концерн «Калашников». Комплексы работают на основе нейросетей, то есть могут самообучаться

Каждый комплекс включает в себя четыре камеры, все они будут поставлены до конца этого года. Видеокомплекс способен анализировать обстановку на улично-дорожной сети города. Комплексы подключены к интеллектуальной транспортной системе города и способны управлять светофорами и знаками не только на основе заложенных алгоритмов, но и предугадывать возникновение заторов, а также оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки в результате, например, аварии.

В ноябре прошлого года в рамках тестирования системы такой комплекс был установлен на Третьем транспортном кольце. В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили о его эффективности. Потому власти города и приняли решение о закупке еще ста новых комплексов.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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