Московские дороги захвачены немцами

На юго-западе Москвы сегодня, ограничат движение у стадиона «Лужники». Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве объяснили, что такие меры приняты из-за концерта группы Rammstein

Движение автомобилей перекроют на Проектируемом проезде №2309 от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской и улице 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора. Также проезд закроют на 3-й Фрунзенской улице от улицы Доватора до улицы Ефремова. Для транспорта перекроют и саму улицу Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой. Уже сейчас и до конца мероприятия на этих улицах ликвидировано парковочное пространство.

Также представители дорожного ведомства обратились к поклонникам группы с просьбой отказаться от поездок на концерт на личном транспорте. ЦОДД советует добираться до «Лужников» на метро и МЦК. Перекрытия начнут действовать с 22:00.