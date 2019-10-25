Московские парковки станут бесплатными

К сожалению, это не навсегда, а лишь на приближающиеся ноябрьские праздники, так что в День народного единства можно смело оставлять машину на парковке и не платить

В понедельник, 4 ноября, парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП). Важно заметить, что на плоскостных городских парковках, оборудованных шлагбаумом, в праздничный день тарифы останутся прежними.

«4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время, — отметил глава столичного дептранса Максим Ликсутов. — Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки. Не оставляйте автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций».