Автомобильный портал Motorpage
16 май 2018

Московские светофоры отдадут коммерсантам

Московские светофоры отдадут коммерсантам

Интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в Москве начали строить в 2012 году. Сегодня в столице решили, что самостоятельно ее обслуживать слишком тяжело, потому намерены привлечь частную компанию.

ИТС в Москве начали создавать в 2012 году. На сегодня система включает в себя 40 тысяч светофоров, 3,7 тысячи датчиков движения, 2,7 тысячи камер телеобзора, 48 метеостанций, а также информационные табло, системы связи и серверного оборудования. За эти годы на создание и обслуживание системы потрачено 18 миллиардов рублей.

Теперь в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) намерены объявить конкурс на обслуживание и модернизацию ИТС и передать ее в частные руки, пишет «КоммерсантЪ». Стоимость пятилетнего контракта — 17 миллиардов рублей, то есть каждый год из бюджета коммерсанты будут получать по 3,5 миллиарда рублей.

Условия конкурса довольно жесткие: в случае выхода из строя камеры или табло на поиск причины неисправности отводится пять часов, на восстановление работоспособности — 24 часа, настройка оборудования должна занимать не более 72 часов. Датчики движения должны в реальном времени передавать в ЦОДД данные о проезжающем транспорте и его типе.

Эксперты говорят, что передача на аутсорсинг такой системы как ИТС — общемировая практика. И город сможет сэкономить, так как ему не нужно будет содержать штат сотрудников и обслуживать оборудование. Но только при условии, если в техзадании подробно и точно будут описаны все условия контракта.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo

У Alfa Romeo появится три новых модели

16 мая 2018

Ford может начать делать коробки передач в России

16 мая 2018

Кто больше всех заработал на новых автомобилях? Топ-10

16 мая 2018

В России вновь полюбили дизельные автомобили

16 мая 2018
Brabus Mercedes-Benz X-класса

Brabus представил пакет доработок Mercedes-Benz X-класса

16 мая 2018

Китайцы сделали «копию» Bugatti Chiron за 5000 долларов

16 мая 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Renault Dokker - renault dokker 2018 тест при помощи стиральной машины
Тест драйв
11 мая 2018

Renault Dokker
"Renault Dokker: тест при помощи стиральной машины"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"
Audi A8 - audi a8 2018 научился ездить без водителя
Тест драйв
07 мая 2018

Audi A8
"Audi A8 научился ездить без водителя"

Написано новостей:

2 1 2 2 1