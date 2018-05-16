Интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в Москве начали строить в 2012 году. Сегодня в столице решили, что самостоятельно ее обслуживать слишком тяжело, потому намерены привлечь частную компанию.

ИТС в Москве начали создавать в 2012 году. На сегодня система включает в себя 40 тысяч светофоров, 3,7 тысячи датчиков движения, 2,7 тысячи камер телеобзора, 48 метеостанций, а также информационные табло, системы связи и серверного оборудования. За эти годы на создание и обслуживание системы потрачено 18 миллиардов рублей.

Теперь в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) намерены объявить конкурс на обслуживание и модернизацию ИТС и передать ее в частные руки, пишет «КоммерсантЪ». Стоимость пятилетнего контракта — 17 миллиардов рублей, то есть каждый год из бюджета коммерсанты будут получать по 3,5 миллиарда рублей.

Условия конкурса довольно жесткие: в случае выхода из строя камеры или табло на поиск причины неисправности отводится пять часов, на восстановление работоспособности — 24 часа, настройка оборудования должна занимать не более 72 часов. Датчики движения должны в реальном времени передавать в ЦОДД данные о проезжающем транспорте и его типе.

Эксперты говорят, что передача на аутсорсинг такой системы как ИТС — общемировая практика. И город сможет сэкономить, так как ему не нужно будет содержать штат сотрудников и обслуживать оборудование. Но только при условии, если в техзадании подробно и точно будут описаны все условия контракта.

