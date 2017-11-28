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28 ноя 2017

Москва достигла максимума пробок за последние пять лет

Москва достигла максимума пробок за последние пять лет
Автор фото: Яндекс

Компания «Яндекс» проанализировала данные о пробках за последние пять лет, с 2013 года по сегодняшний день и выяснила как менялась дорожная обстановка за эти годы. При расчете были отобраны основные магистрали, улицы соединяющие различные районы, а также ключевые участки внутри различных районов, всего была проанализирована ситуация на 1240 километрах дорог.

В этом году Москва встает в пробках уже в семь утра: первыми «затыкаются» шоссе Энтузиастов и Волгоградский проспект, при этом загруженность некоторых дорог остается сложной до девяти утра. Утренний час пик этой осенью длится два часа, с 8 до 10 утра, вечерний же длиннее и тяжелее, он начинается в пять вечера, а заканчивается около 20:00.

По утрам пробки образуются в первую очередь между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Внутри ТТК в это время относительно свободно, однако с каждым часом там скапливается все больше машин. В конце рабочего дня, когда все одновременно пытаются выехать, становится ещё хуже — центр практически полностью встает.

Больше всего пробок стало внутри Садового кольца, здесь за год средняя скорость упала на 16% утром и на 8% вечером, а за последние три года эти показатели составили 24% и 7% соответственно. Причем до этого года загруженность дорог в центре снижалась, этому помогли и платные парковки.

Между Садовым кольцом и ТТК скорость упала на 6% с шести и до одиннадцати вечера, правда, в вечерний час пик по сравнению с 2013 средняя скорость выросла на 20%. Однако после утреннего часа пик скорость падает, скорость снизилась на 4%.

Между ТТК и МКАД ситуация практически не изменилась, по данным аналитиков «Яндекса» утром ситуация чуть лучше, а вечером, наоборот, хуже.

Средняя скорость на МКАД составляет 37 км/ч утром и 30 км/ч — вечером. На Садовом кольце утром скорость составляет 27 км/ч, а вечером она падает до 15 км/ч. Аналогичная ситуация и на ТТК, где средняя скорость составляет 32 и 20 км/ч соответственно.
 

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