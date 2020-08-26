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26 авг 2020

Москва полностью отказалась от троллейбусов

Москва полностью отказалась от троллейбусов

Власти Москвы отказались от использования троллейбусов на городских маршрутах. Последние рейсы «рогатые» совершили 24-го числа. В столице навсегда сохранен только один троллейбусный маршрут — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы

Москва планомерно сокращала парк троллейбусов и маршруты для них с 2018 года. Главные причины, по которым приняли такое решение: контактная сеть уродует облик города и требует больших затрат на содержание, а сами троллейбусы из-за тихоходности и низкой маневренности плохо вписываются в динамичный трафик современного мегаполиса. Снятые с маршрутов троллейбусы столица передает в регионы.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее — за инновационным электрическим транспортом. Когда-то точно так же популярную конку в столице сменил трамвай. Постепенно электробусных маршрутов будет все больше. Такая тенденция есть во многих городах Европы, Америки, Азии, но именно Москва занимает первое место по количеству электроавтобусов среди европейских столиц. Количество электротранспорта постоянно растет — сейчас в парке 450 электробусов, до конца года их будет 600, а к 2024-му планируется более 2600. В знак уважения к троллейбусу руководство города приняло решение оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда», — заявил Леонид Антонов, директор ГУП «Мосгортранс», оператора наземных пассажирских перевозок в Москве.

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Drom

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