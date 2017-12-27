Московский стройкомплекс отчитался об итогах работы по дорожному строительству в 2017 году. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам в этом году в городе построено и реконструировано 124 км дорог, 37 мостов, тоннелей, эстакад и 30 пешеходных переходов. Среди основных объектов, работа на которых была завершена в этом году называются реконструкция Щелковского шоссе, строительство развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, окончание первого этапа реконструкции Калужского шоссе и ввод ряда участков Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.

«С 2011 года в Москве реконструировано и построено 667 км дорог, 199 мостов, тоннелей и эстакад, а также 190 пешеходных переходов. Фактически за семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%», – заявил Марат Хуснуллин за заседании правительства Москвы.

