Комплекс градостроительной политики Москвы объявил о завершении первого этапа реконструкции Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и начале работ по подготовке ко второму этапу.

В рамках второго этапа планируется реконструировать еще десять участков МКАД, потратив на это 3,5 миллиарда рублей. В числе самых проблемных мест, которые будут реконструированы: развязки с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также в районе улицы Свободы. Кроме того, будет серьезно переделан участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе. Будут построены эстакады, внеуличные пешеходные переходы, выполнено переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Естественно, это приведет к очередному росту пробок. Когда начнется второй этап и когда закончится — неизвестно.

«В ближайшее время планируется приступить к реконструкции участка МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе. В ходе работ будет реконструировано 4 км дорог, построено три тоннеля, дополнительные съезды, выполнена реконструкция съездов в составе транспортных развязок на пересечении МКАД с улицей Липецкой и Востряковским проездом», - заявил глава Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.

Одновременно столичные власти отчитались о завершении первого этапа реконструкции МКАД, который затронул 14 развязок. Три из них фактически были построены заново - Бусиновская, Молодогвардейская и развязка на пересечении МКАД с ул. Подольских Курсантов.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, за три года в столице построят 300 км дорог.

