«Москвич» отдают под управление немцам

Столичный завод «Москвич» объявил о назначении нового генерального директора. Им стал немецкий менеджер и предприниматель Ханс-Петер Мозер.

Личность господина Мозера широкому кругу лиц не слишком известна, но с автопромом он связан крепко. С 2013 по 2022 год он занимал на КамАЗе должность руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ» и отвечал за создание семейства КамАЗ К5. До вышеуказанной позиции Ханс-Петер Мозер работал в компаниях по выпуску комплектующих для грузового транспорта.

Что касается Дмитрия Пронина, то он остается связанным с заводом, занимая пост председателя совета директоров.