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29 июн 2023

«Москвич» отдают под управление немцам

«Москвич» отдают под управление немцам

Столичный завод «Москвич» объявил о назначении нового генерального директора. Им стал немецкий менеджер и предприниматель Ханс-Петер Мозер.

Личность господина Мозера широкому кругу лиц не слишком известна, но с автопромом он связан крепко. С 2013 по 2022 год он занимал на КамАЗе должность руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ» и отвечал за создание семейства КамАЗ К5.  До вышеуказанной позиции Ханс-Петер Мозер работал в компаниях по выпуску комплектующих для грузового транспорта.

Что касается Дмитрия Пронина, то он остается связанным с заводом, занимая пост председателя совета директоров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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