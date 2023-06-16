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16 июн 2023

«Москвич» пообещал заполнить рынок лифтбэками

«Москвич» пообещал заполнить рынок лифтбэками

Завод «Москвич» в 2023 году соберет несколько тысяч новых лифтбеков, которые будут называться «Москвич 6».

Сообщается, что производство машины начнется в конце лета, а продажи – ближе к осени. К сожалению, технические характеристики «Москвич 6» не раскрываются. Однако, мы можем сделать некоторые предложения. Дело в том, что вышеуказанная модель является локализованным вариантом китайского JAC Sehol A5 Plus.

В Китае данные лифтбэк оснащается полуторалитровым турбомотором, который развивает 184 лошадиные силы. В качестве коробки передач используется 6-ступенчатый «робот».

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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