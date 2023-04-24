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24 апр 2023

«Москвич» запустил главный конвейер

«Москвич» запустил главный конвейер

Завод «Москвич» объявил о запуске главного сборочного конвейера. По официальным данным, теперь производительность завода вырастет более чем вдвое

Совсем скоро к сборочной линии подключатся цеха сварки и окраски. Более того автопроизводитель собирается существенно увеличить процент локализации компонентов. Несколькими днями ранее глава столичного дептранса Максим Ликсутов ранее заявлял, что уже в 2024 году все основные кузовные детали на «Москвичах» будут производиться в России.

Разумеется, расширение производственных мощностей произошло неслучайно – совсем скоро «Москвич» должен представить новую модель – лифтбек «6».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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