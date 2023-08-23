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23 авг 2023

Москвич анонсировал пополнение модельного ряда

Москвич анонсировал пополнение модельного ряда

Российская компания “Москвич” анонсировала появление четырех моделей до 2025 года. Три из них выйдут уже в следующем году

На данный момент известно, что модельный ряд компании пополнится компактным кроссовером “Москвич 5” и среднеразмерным кроссовером “Москвич 8”. О двух других моделях пока информации нет. Вероятно, они будут называться “Москвич 2” и “Москвич 4”.

“Москвич 5” будет построен на базе китайской модели JAC Sehol X6, а его предсерийная версия уже была представлена в рамках заседания совета директоров КАМАЗа. Автомобиль оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 5-ступенчатая “механика” или 6-ступенчатый “робот”. Привод - передний.

“Москвич 8” предположительно станет флагманом отечественного бренда. В его основу ляжет кроссовер JAC S7. В арсенале автомобиля находится тот же самый 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатым роботом. Привод исключительно передний.    
 

При написании новости использовалась информация:
Китайские автомобили

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