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2 ноя 2020

Москвичам полностью закрывают «выделенки»

Москвичам полностью закрывают «выделенки»

Начиная с 7 ноября вне зависимости от дня недели проезд по всем выделенным полосам Москвы будет доступен только для городского транспорта, а также коммунальных и экстренных служб

Проехать по столичным выделенкам смогут водители городского транспорта, такси, машин экстренных служб, включая пожарные, полицеские и автомобили скорой помощи. Кроме того, проезд по выделенным полосам вне зависимости от дня недели будет доступен для автомобилей коммунальных служб и велосипедистов.

По словам представителей Департамента транспорта, в виду того, что в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 000 пассажиров наземного транспорта и более 250 000 клиентов такси, единый режим работы позволит сократить задержки при движении городских служб, а также избежать случайных штрафов для автомобилистов.

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