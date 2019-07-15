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15 июл 2019

Москвичей попросили отказаться от личного транспорта на неделю

Москвичей попросили отказаться от личного транспорта на неделю

На юго-западе Москвы ожидаются затруднения в движении транспорта на протяжении всей недели. 

Такой прогноз в Центре организации дорожного движения объяснили закрытием станций Сокольнической линии метро. В сложившейся ситуации в ЦОДД попросили водителей на время отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.

«ЦОДД призывает автомобилистов отказаться от поездок в районы Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселения Московский и Сосенское. Рекомендуем по возможности пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении ведомства.



 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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