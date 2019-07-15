Москвичей попросили отказаться от личного транспорта на неделю

На юго-западе Москвы ожидаются затруднения в движении транспорта на протяжении всей недели.

Такой прогноз в Центре организации дорожного движения объяснили закрытием станций Сокольнической линии метро. В сложившейся ситуации в ЦОДД попросили водителей на время отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.



«ЦОДД призывает автомобилистов отказаться от поездок в районы Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселения Московский и Сосенское. Рекомендуем по возможности пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении ведомства.







