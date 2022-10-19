Москвичей попросили сменить летнюю резину на зимнюю

Столичным автомобилистам пора начинать процесс смены покрышек с летних на зимние уже в ближайшие выходные

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, опасных осадков в ближайшее время не ожидается, но среднесуточная температура уже снижается до значений, когда летняя резина начинает терять свою эффективность.

К слову, дефицита зимней резины на складах нет. Складские запасы зимних покрышек в нашей стране составляют 33 миллиона единиц. Впрочем, как сообщают эксперты, средняя цена на покрышки выросла в полтора раза.