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28 сен 2020

Мост через Амур из Благовещенска в Китай откроют в ноябре

Мост через Амур из Благовещенска в Китай откроют в ноябре

Новый автомобильный мост через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ планируется открыть в ноябре текущего года — тогда будет запущено движение. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов

«Рассчитываем, что мост будет запущен в ноябре. Все это (перенос даты открытия) связано с эпидемиологической обстановкой. Вся инфраструктура готова, и все службы и структуры тоже готовы», — сказал Орлов. В январе 2020 года объект прошел обследование и приемочные испытания. В качестве нагрузки использовались 10 груженых предварительно взвешенных автосамосвалов марок КАМАЗ и Isuzu с массой каждого 27,8 т, а также один четырехосный автокран марки KATO массой 40 тонн. Максимальная единовременная нагрузка на мост составила 318 тонн — таким образом, подтверждены расчетные характеристики сооружения.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов — около 6 млн тонн (или почти 300 тысяч автомобилей). Длина самого моста — более километра, общая же протяженность мостового перехода — 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую. Общая стоимость проекта — около 18,8 млрд рублей, с российской стороны затраты на возведение сооружения составили 13,6 млрд рублей, с китайской (в пересчете на наши деньги) — 5,2 млрд рублей.

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Drom

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