Мультимедийная система Tesla превратится в полноценный игровой компьютер

Похоже Илон Маск решил превратить свои электромобили Tesla в нечто большее, чем просто автомобиль. Недавно топ-менеджер заявил, что на мультимедийных системах можно будет играть в игры.

Допустим, но что здесь уникального? Условный пасьянс можно разложить на многих «мультимедийках» массовых моделей. Суть в том, что Tesla готова предложить не только «Косынку», но и современные шутеры. Маск заявил о намерении интегрировать в бортовые системы электрокаров возможность запуска видеоигр из каталога Steam. По мнению Маска, новое поколение программного обеспечения уже позволяет Model X и Model S соперничать по производительности с PlayStation 5.

Такие инновации – это здорово, но по нашему мнению компании стоит сейчас сконцентрироваться на предшествующих судебных разбирательствах. Так, например, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о начале нового расследования в отношении 416 000 электрокаров Tesla. В государственный регулятор стали снова поступать нарекания от владельцев Tesla. Теперь было зафиксировано 354 жалобы от владельцев Model 3 и Model Y, которые заявили, что электромобили, двигаясь в автономном режиме, внезапно включают функцию экстренного торможения.