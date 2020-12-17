Мусорные дороги – реальность!

Российские ученые совершили прорыв – изобрели некий материал для строительства дорог, который изготавливается из отходов. Он еще и регенерироваться умеет!

Не смейся, читатель Motorpage, ибо это факт! Ученые из Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова создали некий битумно-полимерный композит, который можно использовать для изготовления дорожного полотна и тротуарных плит. Композитная часть, к слову, была изготовлена из бытового пластика.

"Материал получился очень прочным. Мы апробировали битумные вяжущие наполнители для асфальтобетона. А именно, магнитные и металлические наполнители в микро- и ультрадисперсной форме. Кроме того, нам удалось определить оптимальное соотношение различных компонентов в битумном вяжущем наполнителе для того, чтобы обеспечить эффективное поглощение СВЧ электромагнитного излучения и создание самозалечивающихся асфальтобенных дорожных покрытий", цитирует ТАСС ведущего научного сотрудника института, Анатолия Ольхова.