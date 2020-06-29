МВД хочет изменить принцип страхования машин, оформленных на иностранцев

МВД России хочет обязать иностранных собственников транспортных средств указывать личные данные при оформлении автостраховки. Ведомство уже разработало проект постановления правительства

«Проектом постановления предлагается внести изменения в перечень информации, формируемой и предоставляемой в обязательном порядке органам государственной власти страховщиками, предусмотрев наличие в данном перечне информации о собственниках (владельцах) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах», — цитирует ТАСС документ.

В МВД отметили, что в 2019-м был зафиксирован рост аварийности с участием автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах. По итогам прошлого года количество ДТП по сравнению с 2018-м возросло на 9,3% (зарегистрировано 2052 ДТП), раненых — на 6% (3203 человека). В ведомстве посчитали, что одной из проблем является отсутствие профилактического воздействия по причине проблем идентификации собственников транспортных средств с регистрационными знаками иностранных государств при фиксации правонарушений работающими в автоматическом режиме камерами.