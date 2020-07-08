МВД хочет изменить водительские права и ПТС

МВД предлагает изменить формат водительского удостоверения и паспорта транспортного средства (ПТС). Ведомство намеревается уточнить перечень сведений, вносимых в эти документы

Согласно разработанному МВД проекту приказа, на правах будет не только надпись Permis de Conduire, но и Driving Licence (что означает «водительское удостоверение» на французском и английском языках соответственно).

Параллельно в проекте приказа уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и ПТС. Кроме того, вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Согласно проекту, в свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке госрегистрации (для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок). В документе уточняется перечень сведений, которые вносятся в графу «Особые отметки» паспорта транспортного средства. Требования, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного (в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на госучете).