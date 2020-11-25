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25 ноя 2020

МВД хочет усложнить экзамен на права

МВД хочет усложнить экзамен на права

Российское МВД предлагает сократить перечень экзаменационных ошибок, после фиксации которых тест сразу прекращается, с нынешних 17 до 15

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект ведомственного приказа, в списке нарушений могут появиться и новые их виды. Например, считать грубой ошибкой предлагается непристёгнутый ремень безопасности: эта оплошность сейчас включена в категорию «средних» ошибок и оценивается в 3 штрафных балла.

Прекращать экзамен и считать его несданным МВД считает нужным и в том случае, если экзаменуемый во время движения пытался воспользоваться телефоном или другим средством связи. Грубая ошибка обойдётся курсанту в 5 штрафных баллов. Имеется ещё и категория «мелких» ошибок, которые «стоят» 1 балл. Согласно нынешнему регламенту, несданным экзамен считается, если испытуемый набрал пять штрафных баллов. Таким образом, чтобы «завалить» тест, достаточно совершить одну грубую ошибку или одну среднюю и две мелких. Будет ли нововведение доведено до стадии применения на практике, пока неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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