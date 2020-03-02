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2 мар 2020

МВД не поддерживает снижение скоростных лимитов

МВД не поддерживает снижение скоростных лимитов

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога за превышение скорости

«Я против снижения порога администрируемого до 10 километров в час. Эти меры надо вводить в совокупности с другими — улучшение качества дорог со всеми другими составляющими», — сообщил Колокольцев.

Более того, по его мнению, на отдельных участках трассы необходимо повышать скоростной режим: «И мало того, на отдельных участках трассы надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать».

Напомним, сегодня водителей штрафуют за превышение допустимой скорости минимум на 20 км/ч. Ранее в правительстве неоднократно призывали снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч. В частности, в октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев сам распорядился проработать штрафы за превышение скорости на 10-20 км/ч. В то же время уже в декабре он же высказался против снижения.

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Drom

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