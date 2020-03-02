МВД не поддерживает снижение скоростных лимитов

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога за превышение скорости

«Я против снижения порога администрируемого до 10 километров в час. Эти меры надо вводить в совокупности с другими — улучшение качества дорог со всеми другими составляющими», — сообщил Колокольцев.

Более того, по его мнению, на отдельных участках трассы необходимо повышать скоростной режим: «И мало того, на отдельных участках трассы надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать».

Напомним, сегодня водителей штрафуют за превышение допустимой скорости минимум на 20 км/ч. Ранее в правительстве неоднократно призывали снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч. В частности, в октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев сам распорядился проработать штрафы за превышение скорости на 10-20 км/ч. В то же время уже в декабре он же высказался против снижения.