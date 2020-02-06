Автомобильный портал Motorpage
6 фев 2020

МВД не собирается наказывать на скрученный пробег

МВД не собирается наказывать на скрученный пробег

Проблема скрученного пробега при продаже машин на «вторичке» не относится к сфере безопасности дорожного движения, считают в МВД России. На уровне гражданского законодательства эта проблема урегулирована достаточно

«Умысел продавца, осуществляющего корректировку показаний одометра автомобиля при его продаже на вторичном рынке, направлен прежде всего на извлечение дополнительной материальной выгоды… Обязательства сторон, вытекающие из заключения договора купли-продажи, включая последствия передачи товара ненадлежащего качества, в достаточной мере урегулированы гражданским законодательством», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе МВД РФ.

В МВД отметили, что основной ущерб фальсифицированные показания одометра наносят покупателю машины. Якобы скрутка пробега не влияет на безопасность дорожного движения и не наносит вреда в области дорожного движения, в связи с этим действия «не могут рассматриваться как правонарушение в указанной сфере правоотношений».

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Оспаривание штрафов через портал Госуслуг: названа дата

06 февраля 2020

В России появятся умные перекрёстки

06 февраля 2020

В Geely работают над созданием противовирусного автомобиля

05 февраля 2020

Электрический кроссовер BMW получит аэродинамические колеса

05 февраля 2020
Toyota Camry S-Edition

Россиянам предложат спортивную Toyota Camry

05 февраля 2020

В России упал спрос на бензин

05 февраля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 2020 Тест драйв
05 февраля 2020

Lexus GX
"Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2020 - больше не такси
Тест драйв
03 февраля 2020

Hyundai Sonata
"Hyundai Sonata – больше не такси"
Volvo V90 Cross Country - volvo v90 cross country 2017 чемодан, икея, хипстер
Тест драйв
31 января 2020

Volvo V90 Cross Country
"Чемодан, Икея, Хипстер"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 1 7 2