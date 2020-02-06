МВД не собирается наказывать на скрученный пробег

Проблема скрученного пробега при продаже машин на «вторичке» не относится к сфере безопасности дорожного движения, считают в МВД России. На уровне гражданского законодательства эта проблема урегулирована достаточно

«Умысел продавца, осуществляющего корректировку показаний одометра автомобиля при его продаже на вторичном рынке, направлен прежде всего на извлечение дополнительной материальной выгоды… Обязательства сторон, вытекающие из заключения договора купли-продажи, включая последствия передачи товара ненадлежащего качества, в достаточной мере урегулированы гражданским законодательством», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе МВД РФ.

В МВД отметили, что основной ущерб фальсифицированные показания одометра наносят покупателю машины. Якобы скрутка пробега не влияет на безопасность дорожного движения и не наносит вреда в области дорожного движения, в связи с этим действия «не могут рассматриваться как правонарушение в указанной сфере правоотношений».