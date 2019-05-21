МВД предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

Соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение в правительство.



Как сообщает ТАСС, МВД направило в правительство предложение закрепить на законодательном уровне возможность конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения. Эксперты полагают, что это следствие недавнего заявления главы ГИБДД, Владимира Колокольцева, о том, что ведомство готовит ряд серьезных предложений, направленных на снижение смертности на дорогах.



Любопытно, что ранее с таким же предложением — конфисковывать автотранспорт у пьяных водителей, попавших в ДТП, выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Причем независимо от того, есть или нет при этом жертвы. К слову, подобная инициатива уже долгое время существует в Белоруссии. Правда, здесь есть несколько отличий - автомобиль изымается при повторном нарушении. Кроме того, автомобиль будет изъят даже в том случае, если водитель не является его собственником.