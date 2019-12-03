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3 дек 2019

МВД воспитает сетевых стукачей

МВД воспитает сетевых стукачей

За нарушение ПДД будут штрафовать через приложение. Если соответствующий сервис от МВД появится, то любой россиянин сможет отправить информацию о нарушении ПДД в полицию

Министерство внутренних дел России совместно с Минкомсвязи прорабатывает возможность создания мобильного приложения, с помощью которого граждане смогут фиксировать случаи нарушения Правил дорожного движения (ПДД) и отправлять данные в МВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ начальника отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Анны Горюновой на запрос депутата законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова.

Правда, заявлено, что такая идея может быть реализована лишь после изменений в административное законодательство, которые бы позволили привлекать к административной ответственности владельцев автомобилей за нарушения ПДД, если они были зафиксированы на фото- или видеокамеру и переданы на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

При написании новости использовалась информация:
auto.mail.ru

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