На «Автоторе» стали собирать китайские «Рэнглеры»

Калининградский «Автотор» сообщил, что собрал первую тестовую партию среднеразмерных рамных внедорожников BAIC BJ40. Товарные автомобили начнут выпускать в июле

Интересный факт, у внедорожника есть трехдверная и пятидверная модификация – в России будут продавать именно последнюю версию.

Внедорожник в РФ будет предлагаться с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 225 л.с., 8-ступенчатой гидромеханической автоматической КП ZF и подключаемым полным приводом. В трансмиссии также присутствует понижающий ряд передач.