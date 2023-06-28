Автомобильный портал Motorpage
28 июн 2023

На «Автоторе» стали собирать китайские «Рэнглеры»

На «Автоторе» стали собирать китайские «Рэнглеры»
Автор фото: Автотор

Калининградский «Автотор» сообщил, что собрал первую тестовую партию среднеразмерных рамных внедорожников BAIC BJ40. Товарные автомобили начнут выпускать в июле

Интересный факт, у внедорожника есть трехдверная и пятидверная модификация – в России будут продавать именно последнюю версию.

Внедорожник в РФ будет предлагаться с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 225 л.с., 8-ступенчатой гидромеханической автоматической КП ZF и подключаемым полным приводом. В трансмиссии также присутствует понижающий ряд передач.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen ID.4 (2021) вид сзади

Volkswagen сократит производство машин в Германии

28 июня 2023

"Автотор" готовится поставить на конвейер еще несколько моделей

28 июня 2023

Koenigsegg планирует установить рекорд скорости

28 июня 2023

Для автомобилей Volkswagen будет доступен кастомный мотор

28 июня 2023
Hennessey Cadillac CT5-V Blackwing

Hennessey представила заряженный Cadillac CT5-V

28 июня 2023
Mercedes-Benz G500

Mercedes-Benz представил финальный «Гелик»

28 июня 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS35 Plus - changan cs35 plus (2019) «золотая середина» Тест драйв
28 июня 2023

Changan CS35 Plus
"«Золотая середина»"
Kaiyi E5 - kaiyi e5 (2023) от перемены букв многое меняется
Тест драйв
23 июня 2023

Kaiyi E5
"От перемены букв многое меняется"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «белый и пушистый? или злой и когтистытй?»
Тест драйв
19 июня 2023

Changan CS55 Plus
"«Белый и пушистый? Или злой и когтистытй?»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 2 7 2