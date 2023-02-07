На автомобильном рынке России появится новая марка

Дилерский холдинг «Рольф» ведет переговоры с китайской BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) о поставках в Россию легковых автомобилей.

Как сообщает «Коммерсантъ», стороны уже готовят все юридические соглашения. К сожалению, нет никакой информации ни о самих моделях для России, ни их потенциальная стоимость. Инсайдеры говорят, что к нам привезут некие бюджетные кроссоверы.

К слову, россиянам машины BAW знакомы. Во-первых, большое обсуждение в сети вызывали их военные внедорожники, которые напоминали российские «Тигры» и американские «Хамви». Во-вторых, мало- и среднетоннажные грузовики бренда поставляли в РФ с 2005 года, кроме того, их выпуск был налажен в Ульяновске — на заводе BAW-Rus. В настоящее время на базе грузовиков BAW в Ульяновске выпускают автобусы среднего класса СИМАЗ.