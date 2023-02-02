На бывшем заводе Ford будут производить дерево

Закрытый еще в 2019-м бывший автозавод Ford Motor во Всеволожске Ленинградской области арендован деревообрабатывающей компанией.

«Площадка бывшего завода Ford в Ленобласти принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства. Часть территории арендована деревоперерабатывающим производством, и компания успешно функционирует. Инвестор работает в режиме отладки производства» - цитирует ТАСС представителей ленинградского комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Завод Ford во Всеволожске был открыт в 2002 году, на нем по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов — производили "Фокусы" и "Мондео".