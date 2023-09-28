На бывшем заводе Nissan в Питере будут собирать автомобили Chery

В интернете появилась информация, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (сейчас принадлежит АвтоВАЗ) была выпущена первая пробная партия кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro

Ранее АвтоВАЗ заявлял о том, что ведет переговоры с некоторыми китайскими производителями о возможность локализации производства автомобилей на одном из трех своих заводов в России. Слухи о сотрудничестве между АвтоВАЗ и Chery появились еще летом, но никаких подтверждений данной информации до сегодняшнего дня не было.

Напомним, что Chery Tiggo 7 Pro оснащается бензиновой рядной «турбочетверкой» объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. Крутящий момент - 210 Нм. Максимальная скорость - 186 км/ч. Автомобиль комплектуется вариатором. Привод - передний.