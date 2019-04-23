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23 апр 2019

На бывшем заводе Saab наладят выпуск машин на солнечных батареях

На бывшем заводе Saab наладят выпуск машин на солнечных батареях
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий стартап Sono Motors совместно со шведско-китайским консорциумом NEVS будет выпускать автомобили на солнечных батареях на бывшем предприятии фирмы Saab

Первый прототип Sono Sion был представлен в 2017 году. Автомобиль представляет собой обычный электрокар с запасом хода в 250 километров. Что касается солнечных батарей, то они вырабатывают энергию, которая подзаряжает основные аккумуляторы и обеспечивает автомобиль лишними 20-30 километрами пробега. Интересно, что для защиты от внешних воздействий (солнечные батареи расположились на крыше) на панели наносится специальное защитное покрытие, выполненное на основе поликарбоната.

Что касается производства, то руководство компании ставит перед собой цель по выпуску 260 тысяч автомобилей за восемь лет. Интересно, что  на данный момент компания уже получила около 10 тыс. заказов на автомобили. Стоимость одного Sono Sion составляет 25,5 тыс. евро.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, РБК

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