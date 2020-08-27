На дорогах Москвы установят более 800 новых камер

Дополнительные комплексы в 2021 году появятся в очагах аварийности и местах повышенной концентрации нарушений, уточнили в ЦОДД. Адреса установки камер определит Госавтоинспекция

Как сообщает Autonews, установка новых комплексов направлена на повышение безопасности и снижение нарушений Правил дорожного движения, объяснили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве уточнили, что уже объявили конкурсы на аренду таких комплексов.

«Мы фиксируем положительную динамику в снижении аварийности. Количество погибших в авариях на дорогах сократилось на 16% за 7 месяцев, а с 2010 года удалось сократить количество погибших – на 42%. Это хорошие показатели. Но город постоянно развивается: строятся новые дороги, развиваются районы (например, в ТиНАО), вводятся новые выделенные полосы. И в таких местах есть высокая потребность в новых камерах», - рассказали в пресс-службе ЦОДД.