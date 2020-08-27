Автомобильный портал Motorpage
27 авг 2020

На дорогах Москвы установят более 800 новых камер

На дорогах Москвы установят более 800 новых камер

Дополнительные комплексы в 2021 году появятся в очагах аварийности и местах повышенной концентрации нарушений, уточнили в ЦОДД. Адреса установки камер определит Госавтоинспекция

Как сообщает Autonews, установка новых комплексов направлена на повышение безопасности и снижение нарушений Правил дорожного движения, объяснили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве уточнили, что уже объявили конкурсы на аренду таких комплексов.

«Мы фиксируем положительную динамику в снижении аварийности. Количество погибших в авариях на дорогах сократилось на 16% за 7 месяцев, а с 2010 года удалось сократить количество погибших – на 42%. Это хорошие показатели. Но город постоянно развивается: строятся новые дороги, развиваются районы (например, в ТиНАО), вводятся новые выделенные полосы. И в таких местах есть высокая потребность в новых камерах», - рассказали в пресс-службе ЦОДД.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Palisade (2020)

Hyundai Palisade плохо пахнет

27 августа 2020

Белые воротнички меняют их на синие

27 августа 2020
Geely Preface (2021)

Geely раскрыла салон седана Preface

26 августа 2020
Rivian R1S

Салоны электромобилей Rivian составят конкуренцию Bentley и Lincoln

26 августа 2020

Власти рассказали, на что потратили деньги от платных парковок

26 августа 2020

Jeep назвал дату премьеры нового Grand Wagoneer

26 августа 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2020 рыбацкие бахилы или туфельки-балетки Тест драйв
27 августа 2020

Mitsubishi ASX
"Рыбацкие бахилы или туфельки-балетки"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему красавцем audi q3 восхищаются, но не пропускают на дороге
Тест драйв
24 августа 2020

Audi Q3
"Почему красавцем Audi Q3 восхищаются, но не пропускают на дороге"
Toyota C-HR - toyota c-hr 2020 сама себе соперница
Тест драйв
20 августа 2020

Toyota C-HR
"Сама себе соперница"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2020 вектор тяги к природе
Автопутешествия
19 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Вектор тяги к природе"

Написано новостей:

2 6 5 2 7