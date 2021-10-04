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4 окт 2021

На дорогах России обнаружили турецкий Renault Logan

На дорогах России обнаружили турецкий Renault Logan

В Тольятти проходят испытания нового французского седана. Правда, есть подозрение, что машина к нам доедет не в «чистом» виде

Попытаемся объяснить.  Renault Logan продается по всему миру, но в каждой стране он обладает своими уникальными чертами и собственным наименованием. Взять, к примеру, Турцию, там популярный бюджетник продается под именем Taliant. Кроме того, он достаточно сильно отличается от европейской версии Logan – на автомобиле применены иная оптика, новые капот и бампера. А причем тут Россия, спросите вы? Да притом, что к нам, скорее всего, приедет не европейская, а турецкая версия Logan. Во всяком случае, фотографии закамуфлированных прототипов явно намекают на это.

Ранее сообщалось, что российские Logan и Sandero после смены поколений сохранят прежние двигатели, Но сейчас инсайдеры сообщают, что один из моторов будет заменён на некий совершенно новый для семейства агрегат: его технические характеристики пока не раскрываются, но автомобили с таким двигателем уже вышли на испытания. Вполне возможно, что в данный момент речь идет о турбо-моторе 1.3, который уже ставится на модели Duster, Kaptur и Arkana.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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