На дорогах России обнаружили турецкий Renault Logan

В Тольятти проходят испытания нового французского седана. Правда, есть подозрение, что машина к нам доедет не в «чистом» виде

Попытаемся объяснить. Renault Logan продается по всему миру, но в каждой стране он обладает своими уникальными чертами и собственным наименованием. Взять, к примеру, Турцию, там популярный бюджетник продается под именем Taliant. Кроме того, он достаточно сильно отличается от европейской версии Logan – на автомобиле применены иная оптика, новые капот и бампера. А причем тут Россия, спросите вы? Да притом, что к нам, скорее всего, приедет не европейская, а турецкая версия Logan. Во всяком случае, фотографии закамуфлированных прототипов явно намекают на это.

Ранее сообщалось, что российские Logan и Sandero после смены поколений сохранят прежние двигатели, Но сейчас инсайдеры сообщают, что один из моторов будет заменён на некий совершенно новый для семейства агрегат: его технические характеристики пока не раскрываются, но автомобили с таким двигателем уже вышли на испытания. Вполне возможно, что в данный момент речь идет о турбо-моторе 1.3, который уже ставится на модели Duster, Kaptur и Arkana.